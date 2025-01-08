Голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер признан первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер отразил все 26 бросков соперника в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:0) и был признан первой звездой прошедшего игрового дня.

Второй звездой дня стал защитник «Далласа» Томас Харли, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Рейнджерс» (5:4 ОТ).

Третьей звездой признали голкипера «Виннипега» Коннора Хеллебайка, одержавшего 300-ю победу в своей карьере в матче с «Нэшвиллом» (5:2).