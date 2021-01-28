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Голкипер Джимми Ховард объявил о завершении карьеры

19:04
Джимми Ховард. Фото Instagram
Джимми Ховард. Фото Instagram
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Бывший голкипер «Детройта» Джимми Ховард объявил о завершении карьеры. О своем решении он написал в Instagram.

В межсезонье 36-летнему голкиперу предлагали контракт «Нью-Джерси» и «Эдмонтон», но Ховард ответил отказом.

Ховард был задрафтован «Детройтом» во втором раунде драфта-2003 года и выступал за «Ред Уингз» на протяжении всей карьеры. Всего за клуб он провел 543 матча, в которых одержал 246 побед, в среднем пропуская по 2,62 шайбы за игру.

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