Голкипер «Детройта» Гибсон повторил рекорд НХЛ 82-летней давности
Американский вратарь «Детройта» Джон Гибсон в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:1) отразил 26 бросков и продлил свою победную серию до восьми игр.
Это уже вторая восьмиматчевая победная серия голкипера в сезоне-2025/26, который является для него дебютным в составе «Детройта».
Благодаря этому достижению Гибсон повторил редкий рекорд, установленный 82 года назад. В сезоне-1943/44 легендарный вратарь «Монреаля» Билл Дернан, также в своем первом сезоне за новый клуб, оформил две длинные победные серии: десятиматчевую и восьмиматчевую. С тех пор ни одному голкиперу в истории НХЛ не удавалось повторить это достижение — иметь две восьмиматчевые победные серии в дебютном сезоне за команду.
Ранее Гибсон также играл в НХЛ за «Анахайм».
|Столичный дивизион
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|П
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
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|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
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|0
|0
|5
|Оттава
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|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
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|0
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|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -