Голкипер «Детройта» Гибсон повторил рекорд НХЛ 82-летней давности

Американский вратарь «Детройта» Джон Гибсон в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:1) отразил 26 бросков и продлил свою победную серию до восьми игр.

Это уже вторая восьмиматчевая победная серия голкипера в сезоне-2025/26, который является для него дебютным в составе «Детройта».

Благодаря этому достижению Гибсон повторил редкий рекорд, установленный 82 года назад. В сезоне-1943/44 легендарный вратарь «Монреаля» Билл Дернан, также в своем первом сезоне за новый клуб, оформил две длинные победные серии: десятиматчевую и восьмиматчевую. С тех пор ни одному голкиперу в истории НХЛ не удавалось повторить это достижение — иметь две восьмиматчевые победные серии в дебютном сезоне за команду.

Ранее Гибсон также играл в НХЛ за «Анахайм».