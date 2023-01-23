Голкипер «Бостона» Ульмарк одержал 25 побед за 30 матчей. Это лучший результат в НХЛ за 94 года

Вратарь «Бостона» Линус Ульмарк одержал 25-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:0).

29-летнему шведу потребовалось на это 30 матчей. Это лучший результат в истории НХЛ за последние 94 года — быстрее Ульмарка 25 побед одерживал экс-голкипер «Брюинз» Тайни Томпсон в сезоне-1929/30, у него ушло на это 29 игр.

Ульмарк опередил еще одного бывшего вратаря «Бостона» Эдди Джонстона (31 матч) и занимает второе место в истории НХЛ.