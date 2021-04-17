Голкипер «Бостона» Суэймен сделал первый «сухарь» в карьере

«Бостон» обыграл «Айлендерс» со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Вратарь «Бостона» Джереми Суэймен отразил 25 бросков и провел первый в карьере матч «на ноль».

Он стал девятым вратарем-новичком, который сделал «сухарь» в нынешнем сезоне. Это третий показатель в истории лиги.

Рекорд был установлен в сезоне-2005/06, когда сразу 17 вратарей-новичков сделали шатауты.