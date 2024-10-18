Голкипер «Айлендерс» Сорокин стал третьей звездой матча с «Сент-Луисом»

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой матча против «Сент-Луиса» (0:1 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

29-летний россиянин отразил 29 бросков по своим воротам, пропустив одну шайбу.

Первой звездой игры стал визави Сорокина Джоэл Хофер, в активе которого 34 отраженных броска. Второй звездой признали Джейка Нейберса, ставшего автором единственного гола.