Голкипер "Айлендерс" Ленер подрался с форвардом "Питтсбурга" Хернквистом. Видео

Во время матча первого раунда плей-офф НХЛ "Питтсбург" - "Айлендерс" (1:3) подрались форвард хозяев Патрик Хернквист и вратарь гостей Робин Ленер. Их разняли арбитры, после чего к потасовке присоединились другие игроки.
После инцидента Хернквист получил четыре минуты штрафа, А Ленер - две. "Айлендерс" выиграли серию со счетом 4-0 и вышли в следующий раунд.
Playoff hockey. pic.twitter.com/flP9TQLnsk– Hockey Central (@HockeyCentraI) 17 апреля 2019 г.
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