06:48 | Хоккей — НХЛ

Голкипер "Айлендерс" Ленер подрался с форвардом "Питтсбурга" Хернквистом. Видео

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Во время матча первого раунда плей-офф НХЛ "Питтсбург" - "Айлендерс" (1:3) подрались форвард хозяев Патрик Хернквист и вратарь гостей Робин Ленер. Их разняли арбитры, после чего к потасовке присоединились другие игроки.

После инцидента Хернквист получил четыре минуты штрафа, А Ленер - две. "Айлендерс" выиграли серию со счетом 4-0 и вышли в следующий раунд.

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https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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