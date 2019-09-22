Голевая передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Рейнджерс», Шестеркин отразил 36 бросков

«Филадельфия» в предсезонном матче НХЛ дома обыграла «Рейнджерс» — 4:1. На счету защитника хозяев Ивана Проворова результативная передача, показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ, 2 силовых приема и 2 блок-шота за 22.20 на льду. В составе «летчиков» 3 (1+2) очка набрал Якуб Ворачек.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 бросков из 40. У Виталия Кравцова «-1», бросок и силовой прием за 15.32.

НХЛ. Контрольные матчи

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: ван Римсдайк — 2 (бол., Жиру, Ворачек), 18:04 — 1:0. Хэйс — 1 (Ворачек, Линдблум), 19:36 — 2:0. Тварински — 1 (Стюарт, Лотон), 32:58 — 3:0. Ворачек — 1 (бол., Проворов, Жиру), 45:08 — 4:0. Джонс — 1 (Стром, Геттингер), 55:52 — 4:1.

Вратари: Харт (Берубе, 40:00) — Шестеркин.

Штраф: 15 — 19.

Броски: 40 (12+21+7) — 19 (6+5+8).

Наши: Проворов (22.20/3/+1) — Кравцов (15.32/1/-1).

22 сентября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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