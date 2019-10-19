Голдобин сделал 3 голевые передачи во втором кряду матче АХЛ

«Ютика Кометс» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата АХЛ (8:2). Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин, выступающий за фарм-клуб, отметился тремя голевыми передачами и был признан первой звездой встречи.

Голдобин во вотором подряд матче сделал 3 голевые передачи. Теперь на его счету 7 (0+7) очков в 3 встречах.