Голдобин подписал однолетний контракт с «Ванкувером»

Нападающий Николай Голдобин продолжит карьеру в «Ванкувере». Он подписал однолетний контракт, сообщает официальный сайт клуба. Форвард получит 900 тысяч долларов.

— Николай — одаренный атакующий игрок, который продемонстрировал хорошую химию с некоторыми из наших других молодых игроков, — сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг.

В минувшем сезоне 23-летний россиянин провел 63 матча, набрав 27 (7+20) очков.

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