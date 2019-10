Голдобин набрал 2 очка c «Рочестером» и поднялся на 2-е место в бомбардирской гонке АХЛ

«Ютика Кометс» разгромил «Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ (7:1). Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин, выступающий за фарм-клуб, забил и отдал результативную передачу. Теперь на его счету 9 (1+8) очков. Он занимает второе место в бомбардирской гонке. В прошлых двух играх он набрал 6 (0+6) баллов.

The Sven Baertschi and Nikolay Goldobin connection remains strong. They connect on this... let's call it a set play... and Goldobin gets the goal. #Canucks pic.twitter.com/b4dS4xkOdf