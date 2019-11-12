Голдобин набрал 13 очков в 13 матчах за фарм-клуб «Ванкувера»
02:50
«Ютика», которая является фарм-клубом «Ванкувера», в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ проиграла «Сиркаьюз» — 1:3. В составе хозяев единственную шайбу забросил Николай Голдобин, который был признан третьей звездой встречи. На его счету 13 (3+10) очков в 13 играх. Он входит в топ-20 бомбардиров лиги.
«Ванкувер» выставил россиянина на драфт отказов перед началом сезона.
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