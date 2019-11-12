НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Голдобин набрал 13 очков в 13 матчах за фарм-клуб «Ванкувера»

02:50
Теги:

«Ютика», которая является фарм-клубом «Ванкувера», в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ проиграла «Сиркаьюз» — 1:3. В составе хозяев единственную шайбу забросил Николай Голдобин, который был признан третьей звездой встречи. На его счету 13 (3+10) очков в 13 играх. Он входит в топ-20 бомбардиров лиги.

«Ванкувер» выставил россиянина на драфт отказов перед началом сезона.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир