Гол Зыкова помог «Вегасу» обыграть «Сан-Хосе», «Флорида» забросила 6 шайб «Далласу» Радулова

«Сан-Хосе» в предсезонном матче НХЛ дома проиграл «Вегасу» — 1:3. В составе гостей отличился российский нападающий Валентин Зыков.

В параллельных встречах «Флорида» разгромила «Даллас» (6:0), а «Нэшвилл» в овертайме взял верх над «Тампой» — 5:4.

НХЛ. Контрольные матчи

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Зыков — 2 (Пачоретти, Гласс), 11:06 — 0:1. Пачоретти — 4 (Гласс, Смит), 34:38 — 0:2. Суомела — 1 (Власик, Лабанк), 34:55 — 1:2. Так — 1 (бол., Пачоретти, Шульдт), 40:58 — 1:3.

Вратари: Джонс (57:18) — Флери.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (11+9+9) — 29 (4+14+11).

Наши: Кныжов (17.41/1/-1), Юртайкин (14.12/1/0) — Зыков (14.49/4/+1).

22 сентября. Сан-Хосе. SAP Center.



«Даллас Старз» (Даллас) — «Флорида Пантерз» (Майами) — 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)

Голы: Боргстрем — 1 (Ватрано, Типпетт), 11:48 — 0:1. Хоффман — 2 (бол., Матесон, Мальгин), 32:28 — 0:2. Греко — 2 (Брауэр, Стиллман), 33:23 — 0:3. Греко — 3 (Боргстрем), 43:43 — 0:4. Аккьяри — 1 (Пайсик), 55:28 — 0:5. Типпетт — 2 (Греко), 59:53 — 0:6.

Вратари: Бишоп (Эттингер, 55:29) — Монтембо.

Штраф: 10 — 2.

22 сентября. Даллас. American Airlines Center.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:4 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Форсберг — 1 (бол., Йоси, Джохансен), 6:31 — 1:0. Гонс — 1 (Жозеф), 8:36 — 1:1. Верхэге — 1 (Чирелли), 29:18 — 1:2. Толванен — 1 (Уилкинс, Экхольм), 32:09 — 2:2. Чернак — 1 (Гонс, Стивенс), 44:32 — 2:3. Арвидссон — 1 (бол., Дюшен, Джохансен), 53:32 — 3:3. Верхэге — 2 (Фут), 54:18 — 3:4. Дюшен — 1 (Арвидссон, Йоси), 59:56 — 4:4. Питлик — 2, 61:39 — 5:4.

Вратари: Ринне (58:07 — 59:56) — Уэджвуд.

Штраф: 29 — 35.

Броски: 44 (18+10+15+1) — 21 (7+6+8+0).

Наши: Тренин (6.44/0/0) — Волков (21.14/0/+1)

22 сентября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.