Гол Зеграса помог «Анахайму» крупно обыграть «Лос-Анджелес»

«Анахайм» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Обе команды идут на последних местах в западном дивизионе и давно лишились шансов на попадание в плей-офф.

В составе победителей 2 (1+1) балла набрал молодой нападающий Тревор Зеграс. Теперь у 20-летнего форварда 10 (2+8) очков в 20 встречах дебютного сезона в НХЛ. У «Кингз» свою первую шайбу в НХЛ забросил 20-летний защитник Тобиас Бьорнфот.

Отметим, что ворота «Уток» защищал 40-летний голкипер Райан Миллер, который ранее объявил о завершении карьеры после этого сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)

Голы: Зеграс — 2 (Комтуа, Ларссон), 7:44 — 1:0. Хейнен — 7 (Ларссон, Фаулер), 32:33 — 2:0. Делорье — 5 (Грант, Хейнен), 33:09 — 3:0. Джонс — 6 (Хейнен, Драйсдейл), 41:48 — 4:0. Лемье — 3 (Уокер), 43:51 — 4:1. Ларссон — 1 (Флери), 45:14 — 5:1. Комтуа — 14 (Зеграс, Терри), 51:10 — 6:1. Бьернфот — 1 (Кемпе, Атанасиу), 58:12 — 6:2.

Вратари: Миллер — Петерсен.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (10+12+11) — 25 (9+4+12).

Наши: Волков (15.38/1/0) — -.

2 мая. Анахайм. Honda Center.