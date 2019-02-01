Гол Яковлева не спас "Нью-Джерси" от поражения в игре с "Рейнджерс"

"Нью-Джерси" на своем льду проиграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). Хет-трик в составе победителей оформил швед Мика Зибанежад.

Российский защитник "Девилз" Егор Яковлев отметился голом, который стал для него вторым в этом сезоне. Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" - "Рейнджерс" - 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Голы: Хишир - 14 (бол.), 5:10 - 1:0. Юханссон - 8 (бол., Бойл, Сиверсон), 16:18 - 2:0. Зибанежад - 18 (бол., Хэйс), 19:58 - 2:1. Зибанежад - 19 (бол., Цуккарелло, Хэйс), 36:36 - 2:2. Крайдер - 23 (Цуккарелло, Зибанежад), 44:43 - 2:3. Яковлев - 2 (Юханссон, Хишир), 45:36 - 3:3. Зибанежад - 20 (Цуккарелло, Бучневич), 55:24 - 3:4.

Вратари: Кинкейд (58:38) - Лундквист.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 22 (8+5+9) - 25 (6+12+7).

Наши: Яковлев (14.00/1/+1) - Бучневич (12.00/3/+1), Наместников (14.05/3/0).

1 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.