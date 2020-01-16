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Гол Ворачека с передачи Проворова принес «Филадельфии» победу над «Сент-Луисом»

06:51
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«Сент-Луис» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4 ОТ). «Флайерз» прервали четырехматчевую победную серию «Блюз».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Филадельфия» — 3:4 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Фольк — 4 (бол., Стин, Томас), 14:24 — 1:0. Питлик — 5 (Лотон, Нисканен), 32:43 — 1:1. Раффль — 5 (Хегг, Кутюрье), 35:43 — 1:2. Конекны — 15 (бол., ван Римсдайк, Жиру), 40:26 — 1:3. О`Райлли — 9 (Шенн, Перрон), 50:35 — 2:3. Стин — 4 (Томас, Шворц), 53:39 — 3:3. Ворачек — 9 (Проворов, Кутюрье), 63:33 — 3:4.

Вратари: Биннингтон — Эллиотт.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 33 (14+8+11+0) — 25 (8+9+7+1).

Наши: Барбашев (10.14/0/0) — Проворов (27.20/2/+1).

16 января. Сент-Луис. Enterprise Center.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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