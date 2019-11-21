Гол Ткачака принес «Оттаве» победу над «Монреалем»

«Монреаль» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ? (1:2). Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Брэди Ткачак. Это третье поражение «Канадиенс» кряду.

Российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников получил травму после силового приема. Защитник Кайл Флери впечатал в борт россиянина.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - «Оттава» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Сузуки — 6 (бол., Дано, Галлахер), 20:44 — 1:0. Пажо — 13 (Эннис, Боровицки), 29:55 — 1:1. Ткачак — 8 (Тирни, Зайцев), 60:38 — 1:2.

Вратари: Прайс — Андерсон.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 36 (12+14+9+1) — 24 (3+11+9+1).

Наши: — - Зайцев (19.33/0/+2), Наместников (2.53/1/0).

21 ноября. Монреаль. Centre Bell.

Cale Fleury HUGE hit on Vladislav Namestnikov. #Habs pic.twitter.com/lMzIeihdFY — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) November 21, 2019

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