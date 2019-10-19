Гол Тэйвза принес «Чикаго» победу над «Коламбусом»

«Чикаго» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Джонатан Тэйвз.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Каджула — 1 (Дебринкэт, Де Хаан), 15:35 — 1:0. Дюбуа — 3 (Аткинсон, Нюквист), 25:33 — 1:1. Нутиваара — 2 (Бьоркстранд), 42:55 — 1:2. Дебринкэт — 2 (бол., Кейн, Густафссон), 48:08 — 2:2. Тэйвз — 1 (Кейн), 60:46 — 3:2.

Вратари: Ленер — Мерзликинс.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (10+8+13+2) — 39 (15+11+13+0).

Наши: — - Гавриков (16.43/2/+1).

19 октября. Чикаго. United Center.

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