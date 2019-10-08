Гол Тексье принес «Коламбусу» победу над «Баффало»

«Коламбус» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу забросил Александр Тексье.

Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков? очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Баффало» — 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Бьоркстранд — 1 (Джонс, Веренски), 18:09 — 1:0. Аткинсон — 2 (бол., Веннберг, Дюбуа), 19:05 — 2:0. М. Юханссон — 1 (бол., Миллер, Шири), 21:32 — 2:1. Скиннер — 2, 31:58 — 2:2. Фолиньо — 1 (бол., Бемстрем, Бьоркстранд), 46:46 — 3:2. Улофссон — 3 (бол., Далин, Райнхарт), 58:46 — 3:3. Тексье — 1 (Фолиньо), 62:08 — 4:3.

Вратари: Корписало — Улльмарк (57:28 — 58:46).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 44 (14+15+14+1) — 18 (6+7+5+0).

Наши: Гавриков (15.00/3/0) — -.

8 октября. Коламбус. Nationwide Arena.

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