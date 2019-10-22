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Гол Тарасенко в ворота «Колорадо». Видео

08:42
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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:1). В этой игре он набрал 3 (1+2) очка.

Российский нападающий был признан второй звездой дня в НХЛ. Он вышел на девятое место в истории клуба по набранным очкам.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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