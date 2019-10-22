Гол Тарасенко в ворота «Колорадо». Видео

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:1). В этой игре он набрал 3 (1+2) очка.

Владимир Тарасенко останавливает отскочившую от лицевого борта шайбу и практически с нулевого угла бросает в расчете на ошибку голкипера — 3:1 pic.twitter.com/P4uAWhJfQf — NHL Россия (@NHLrussia) October 22, 2019

Российский нападающий был признан второй звездой дня в НХЛ. Он вышел на девятое место в истории клуба по набранным очкам.

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