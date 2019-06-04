Гол Тарасенко помог "Сент-Луису" обыграть "Бостон" и сравнять счет в финальной серии

"Сент-Луис" обыграл "Бостон" (4:2) в четвертом матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал равным: 2-2.

В составе победителей дубль сделал Райан О'Райлли. Еще по голу в активе Владимира Тарасенко и Брэйдена Шенна. У "Бостона" забивали Чарли Койл и Брэндон Карло.

Пятая игра состоится 7 июня и начнется в 03.00 по московскому времени. Хозяином будет "Бостон".

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Четвертый матч

"Сент-Луис" - "Бостон" - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: О`Райлли - 4 (Сэнфорд, Данн), 0:43 - 1:0. Койл - 9 (Хара), 13:14 - 1:1. Тарасенко - 11 (Пьетранджело, Шенн), 15:30 - 2:1. Карло - 1 (мен., Бержерон, Маршан), 34:19 - 2:2. О`Райлли - 5 (Пьетранджело, Гуннарссон), 50:38 - 3:2. Шенн - 4 (п.в.), 58:31 - 4:2.

Вратари: Биннингтон - Раск (58:17 - 58:31, 59:06).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 38 (13+12+13) - 23 (9+10+4).

Наши: Барбашев (17.27/3/0), Тарасенко (15.14/6/-1) - -.

4 июня. Сент-Луис. Enterprise Center.

Счет в серии:2-2.

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