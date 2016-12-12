04:47 | ХОККЕЙ — НХЛ

Гол Тарасенко не спас "Сент-Луис" от проигрыша "Миннесоте"

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"Миннесота" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Сент-Луис" - 3:1. В составе "Блюз" единственную шайбу забросил российский форвард Владимир Тарасенко.

Для "Уайлд" эта победа - 4-я кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Сент-Луис" - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Дамба - 4 (Паризе), 20:45 - 1:0. Нидеррайтер - 8 (Сутер, Хаула), 27:49 - 2:0. ТАРАСЕНКО - 14 (Фаббри, Хант), 35:48 - 2:1. Гранлунд - 6 (п.в., Проссер, Стаал), 59:01 - 3:1.
Вратари: Дубник - Аллен (58:42 - 59:01, 59:17).

Штраф: 11 - 11.

Броски: 25 (6+9+10) - 23 (11+6+6).

Наши: - - Тарасенко (18:57/3/-1).

12 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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