Гол Тарасенко не спас "Сент-Луис" от поражения в матче с "Виннипегом"

"Сент-Луис" в овертайме проиграл "Виннипегу" (1:2 ОТ) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.

В составе хозяев гол в активе Владимира Тарасенко. У гостей отличились Марк Шайфли и Кайл Коннор, в активе которого решающая шайба в овертайме. Следующая игра состоится 19 апреля.

НХЛ

Плей-офф

Западная конференция

Первый раунд

"Сент-Луис" - "Виннипег" - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Тарасенко - 2 (бол., Пьетранджело, О`Райлли), 40:35 - 1:0. Шайфли - 2 (Коннор, Уилер), 47:33 - 1:1. Коннор - 3 (Шайфли, Уилер), 66:02 - 1:2.

Вратари: Биннингтон - Хеллебайк.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 32 (10+14+7+1) - 39 (5+14+15+5).

Наши: Барбашев (10.58/0/0), Тарасенко (19.31/6/-1) - Куликов (15.55/3/0).

17 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Счет в серии: 2-2

НХЛ: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей