Гол Тарасенко не спас "Сент-Луис" от поражения в матче с "Виннипегом"

"Виннипег" на выезде обыграл "Сент-Луис" (6:3) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Сент-Луиса".

В составе победителей отличились Кевин Хейз, Патрик Лайне, Кайл Коннор (дважды), Брэндон Танев и Дастин Бафлин. У хозяев забивали Дэвид Перрон, Владимир Тарасенко и Александер Стин. Следующая игра состоится 17 апреля.

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1/4 финала

"Сент-Луис" - "Виннипег" - 3:6 (1:0, 0:3, 2:3)

Голы: Перрон - 2 (бол., Пьетранджело, Биннингтон), 19:12 - 1:0. Хэйс - 1 (Перро, Моррисси), 24:57 - 1:1. Лайне - 3 (Трауба, Литтл), 27:47 - 1:2. Коннор - 1 (бол., Уилер, Лайне), 28:58 - 1:3. Тарасенко - 1 (бол., Данн), 41:51 - 2:3. Танев - 1 (Копп, Бафлин), 44:25 - 2:4. Бафлин - 1 (Копп), 48:06 - 2:5. Стин - 1 (Пьетранджело, Эдмундсон), 53:42 - 3:5. Коннор - 2 (Шайфли), 54:44 - 3:6.

Вратари: Биннингтон (56:31 - 57:27, 59:39 - 59:43) - Хеллебайк.

Штраф: 14 - 14.

Броски: 29 (7+6+16) - 29 (13+12+4).

Наши: Барбашев (14.05/0/0), Тарасенко (20.28/3/-2) - Куликов (12.22/0/+1).

15 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Счет в серии - 2-1

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