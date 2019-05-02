"Даллас" сыграл с "Сент-Луисом" в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:2). Счет в серии стал равный - 2-2. Пятая игра состоится 4 мая.

В составе победителей две голевые передачи сделал Александр Радулов, а у гостей один гол на свой счет записал Владимир Тарасенко.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала

Четвертый матч

"Даллас" - "Сент-Луис" - 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Голы: Тарасенко - 5 (бол., Данн, О`Райлли), 5:02 - 0:1. Дикинсон - 3 (Сегин, Цуккарелло), 11:23 - 1:1. Спецца - 2 (бол., Радулов, Линделл), 19:08 - 2:1. Клингберг - 2 (Сегин, Цуккарелло), 29:26 - 3:1. Хинтс - 5 (Бенн, Радулов), 37:28 - 4:1. Томас - 1 (Пьетранджело, О`Райлли), 53:44 - 4:2.

Вратари: Бишоп - Биннингтон (57:10 - 59:55).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 31 (12+14+5) - 29 (8+9+12).

Наши: Радулов (15.13/3/+1) - Барбашев (8.51/1/-1), Тарасенко (19.29/2/-1).

2 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 2-2.