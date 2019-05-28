Гол Тарасенко не помог "Сент-Луису" избежать поражения в матче с "Бостоном"

"Бостон" обыграл "Сент-Луис" (4:2) в стартовом матче финальной серии Кубка Стэнли.

По ходу матча гости вели 2:0. Отличились Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко. У хозяев забивали Коннор Клифтон, Чарли Макэвой, Шон Керали и Брэд Маршан.

Счет в серии: 1-0 в пользу "Бостона". Второй матч состоится 30 мая. Начало в 03.00 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал

Первый матч

"Бостон" - "Сент-Луис" - 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Шенн - 3 (Шворц, Боумистер), 7:23 - 0:1. Тарасенко - 9 (Шенн), 21:00 - 0:2. Клифтон - 2 (Керали, Нордстрем), 22:16 - 1:2. Макэвой - 2 (бол.), 32:41 - 2:2. Керали - 3 (Аккьяри, Хара), 45:21 - 3:2. Маршан - 8 (п.в.), 58:11 - 4:2.

Вратари: Раск - Биннингтон (57:47 - 58:11, 58:33).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 38 (8+18+12) - 20 (8+3+9).

Наши: - - Барбашев (14.05/0/0), Тарасенко (16.15/2/+1).

28 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 1-0

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков