Гол Свечникова помог "Каролине" выиграть у "Рейнджерс"

"Каролина" обыграла "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:0). Это третья подряд победа "Харрикейнз".

Российский нападающий "Харрикейнз" Андрей Свечников отметился голом. Для него это 14-я заброшенная шайба в сезоне.

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Каролина" - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Фегеле - 7 (Мяеналанен, Маккег), 46:43 - 0:1. Свечников - 14 (п.в., Макгинн, Песке), 58:45 - 0:2. Макгинн - 6 (п.в., Песке), 59:31 - 0:3.

Вратари: Лундквист (58:28 - 58:45, 59:10 - 59:31) - Мразек.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 27 (11+9+7) - 33 (10+8+15).

Наши: Бучневич (16.21/5/-1), Наместников (13.02/3/0) - Свечников (13.57/3/+1).

9 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.