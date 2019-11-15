Гол Свечникова помог «Каролине» выиграть у «Баффало»

«Каролина» в овертайме обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). «Сэйбрз» потерпел шестое поражение кряду.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников набрал 3 (1+2) очка. Его признали третьей звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Каролина» — 4:5 ОТ (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Скиннер — 8 (Шири, Родригес), 4:26 — 1:0. Стаал — 3 (Песке, Эдмундсон), 12:07 — 1:1. Ахо — 9 (бол., Терявяйнен, Свечников), 17:17 — 1:2. Терявяйнен — 5 (Ахо, Свечников), 20:49 — 1:3. Лазар — 1, 35:04 — 2:3. Йокихарью — 2, 53:35 — 3:3. Свечников — 8 (бол., Терявяйнен, Хэмилтон), 56:06 — 3:4. Ларссон — 2 (Скиннер, Улофссон), 59:19 — 4:4. Хэмилтон — 9 (Нечас), 62:28 — 4:5.

Вратари: Хаттон (57:45 — 58:30, 59:00 — 59:19) — Мразек.

Штраф: 28 — 8.

Броски: 33 (9+10+14+0) — 29 (10+7+9+3).

Наши: — - Свечников (20.18/1/+1).

15 ноября. Баффало. KeyBank Center.

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