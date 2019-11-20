Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Чикаго»

«Каролина» в гостях выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Для «Харрикейнз» это четвертая победа кряду. «Блэкхокс» потерпели первое поражение после серии из четырех побед.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Каролина» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Голы: Нечас — 5 (Нидеррайтер, Валлмарк), 14:24 — 0:1. Свечников — 10 (Славин, Эдмундсон), 20:53 — 0:2. Нидеррайтер — 3 (Валлмарк, Хэмилтон), 31:54 — 0:3. Густафссон — 3 (Кейн, Дебринкэт), 52:05 — 1:3. Мерфи — 1 (Кейн, Дак), 53:15 — 2:3. Ахо — 10 (п.в.), 59:42 — 2:4.

Вратари: Ленер (57:52 — 59:42) — Мразек.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 32 (4+8+20) — 33 (13+14+6).

Наши: — - Свечников (14.25/2/+1).

20 ноября. Чикаго. United Center.

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