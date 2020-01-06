Гол Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Тампой»

«Тампа» на выезде выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Для «Лайтнинг» это седьмая кряду победа.

Единственную шайбу у хозяев забросил российский нападающий Андрей Свечников. Это его 18-й гол в сезоне.

В составе гостей 2 (0+2) очка набрал Никита Кучеров. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.