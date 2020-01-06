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Гол Свечникова не спас «Каролину» от поражения в матче с «Тампой»

04:14
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«Тампа» на выезде выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Для «Лайтнинг» это седьмая кряду победа.

Единственную шайбу у хозяев забросил российский нападающий Андрей Свечников. Это его 18-й гол в сезоне.

В составе гостей 2 (0+2) очка набрал Никита Кучеров. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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