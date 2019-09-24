Гол Свечникова не спас «Детройт» от поражения в матче с «Айлендерс»

«Айлендерс» в овертайме обыграл «Детройт» в контрольном матче (3:2 ОТ). Голом в составе «Ред Уингз» отметился российский нападающий Евгений Свечников?.

НХЛ

Контрольный матч

«Айлендерс» — «Детройт» — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Эберле — 2 (Ледди, Барзал), 5:13 — 1:0. Эберле — 3 (бол., Ли, Барзал), 8:50 — 2:0. Расмуссен — 2 (Смит, Боуи), 37:15 — 2:1. Свечников — 1 (бол., Велено, Каски), 46:21 — 2:2. Ли — 1 (Джобст, Ледди), 64:31 — 3:2.

Вратари: Варламов — Ховард.

Штраф: 12 — 18.

Броски: 43 (11+8+17+7) — 23 (8+10+5+0).

Наши: — - Свечников (14.34/2/0).

24 сентября. Нью-Йорк. Barclays Center.