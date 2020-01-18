Гол Стила принес «Анахайму» победу над «Каролиной»

«Каролина» на своем льду проиграла «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Победную шайбу в овертайме забросил Сэм Стил.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Анахайм» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Ахо — 24 (Эдмундсон, Терявяйнен), 3:59 — 1:0. Гудбрэнсон — 4 (Гецлаф, Хольцер), 18:18 — 1:1. Стил — 4 (Сильверберг, Линдхольм), 61:36 — 1:2.

Вратари: Раймер — Миллер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 26 (15+6+4+1) — 37 (12+13+11+1).

Наши: Свечников (17.23/3/-2) — -.

18 января. Роли. PNC Arena.