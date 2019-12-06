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Гол Сергачева и голевая передача Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Миннесотой»

05:43
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«Тампа» на своем льду проиграла «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5). «Уайлд» одержал пятую победу кряду.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился голом, а Никита Кучеров — голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал голевую передачу и сделал 16 сэйвов.

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