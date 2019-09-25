Гол с передачи Радулова принес «Далласу» победу над «Сент-Луисом»

«Даллас» выиграл у «Сент-Луиса» в контрольном матче (2:1). Российский нападающий Александр Радулов отметился голевой передачей в атаке, в которой была заброшена победная шайба.

НХЛ

Контрольный матч

«Сент-Луис» — «Даллас» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Дикинсон — 1 (мен., Линделл), 7:56 — 0:1. Клингберг — 1 (бол., Хинтс, Радулов), 36:36 — 0:2. О`Райлли — 1 (Блэй, Перрон), 55:17 — 1:2.

Вратари: Аллен (58:10) — Боу (Эттингер, 40:00).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 29 (9+6+14) — 18 (6+8+4).

Наши: Барбашев (6.18/0/0), Костин (11.34/0/-1) — Гурьянов (11.33/2/0), Радулов (13.10/1/0).

25 сентября. Сент-Луис. Enterprise Center.