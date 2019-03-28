Гол Радулова помог "Далласу" обыграть "Калгари"

"Даллас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ​ (2:1). Для "Флэймз" это второе поражение кряду и вторая подряд победа "Старз".

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился заброшенной шайбой, а его одноклубник и соотечественник Антон Худобин сыграл 26 с половиной минут и отразил 15 из 16 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Даллас" - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Радулов - 25 (бол., Хинтс, Сегин), 17:26 - 0:1. Хейсканен - 11 (бол., Факса, Янмарк), 52:24 - 0:2. Броди - 9 (Годро, Хэнифин), 58:28 - 1:2.

Вратари: Риттих (57:47 - 58:28, 58:38) - Бишоп (Худобин, 33:22).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 36 (12+10+14) - 23 (9+10+4).

Наши: - - Ничушкин (11.15/0/0), Радулов (18.53/3/-1).

28 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.