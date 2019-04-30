"Сент-Луис" переиграл на выезде "Даллас" в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (4:3). "Блюз" вышел вперед в серии - 2-1.

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов отметился заброшенной шайбой, а его одноклубник и соотечественник Антон Худобин провел всю встречу на скамейке запасных.

Иван Барбашев и Владимир Тарасенко в составе гостей очков не набрали.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала

3-й матч

"Даллас" - "Сент-Луис" - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

Голы: Шворц - 6 (Парэйко, О`Райлли), 1:27 - 0:1. Радулов - 5 (бол., Спецца, Даулинг), 17:12 - 1:1. Бозак - 2 (Томас, Данн), 28:30 - 1:2. Кольяно - 2 (мен., Янмарк), 53:06 - 2:2. Пьетранджело - 1 (Боумистер, Шворц), 54:24 - 2:3. Сегин - 3 (Хейсканен, Цуккарелло), 55:52 - 3:3. Марун - 2 (Боумистер, Бозак), 58:22 - 3:4.

Вратари: Бишоп (58:32) - Биннингтон.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 31 (11+10+10) - 34 (10+15+9).

Наши: Радулов (21.36/4/-1) - Барбашев (8.21/0/0), Тарасенко (19.10/4/-1).

30 апреля. Даллас. American Airlines Center.