Гол Проворова принес «Филадельфии» победу над «Айлендерс»

«Филадельфия» сравняла счет в серии 1/2 финала конференции против «Айлендерс». В шестом матче «Флайерз» вырвали победу в овертайме — 5:4 ОТ. Победную шайбу забросил российский защитник Иван Проворов, на счету которого в этой встрече также голевая передача.

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 26 из 31 броска по своим воротам.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

Шестой матч

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)

Голы: Хэйс — 4 (Конекны, Хегг), 10:16 — 0:1. ван Римсдайк — 2 (Ворачек, Санхейм), 11:52 — 0:2. Брассар — 2 (Тэйвз, Нельсон), 16:33 — 1:2. Мартин — 4 (Клаттербак), 21:24 — 2:2. Ли — 7 (бол., Барзал, Эберле), 23:06 — 3:2. Раффль — 4 (Обе-Кубель, Проворов), 33:21 — 3:3. Барзал — 5 (Брассар), 39:30 — 4:3. Лотон — 5 (Жиру), 49:53 — 4:4. Проворов — 3 (Хэйс), 95:03 — 4:5.

Вратари: Варламов — Харт.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 53 (10+18+14+11) — 31 (5+8+4+14).

Наши: — - Проворов (38.15/2/+3).

4 сентября. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 3-3.