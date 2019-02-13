Гол Проворова помог "Филадельфии" обыграть "Миннесоту"

"Миннесота" на своем льду проиграла "Флориде" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5). Это второе подряд поражение "Уайлд".

Российский нападающй "Флэймз" Иван Проворов отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Филадельфия" - 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)

Голы: Проворов - 5 (Вароун), 2:54 - 0:1. Паризе - 23 (бол., Гранлунд, Сперджен), 8:58 - 1:1. Канин - 3, 10:45 - 2:1. Канин - 4 (Эрикссон Эк, Сперджен), 13:28 - 3:1. ван Римсдайк - 14 (бол., Симмондс, Гостисбеер), 28:42 - 3:2. Кутюрье - 24 (Санхейм, Жиру), 33:57 - 3:3. Сперджен - 11 (Сутер, Фолиньо), 42:06 - 4:3. Жиру - 17 (Ворачек, Санхейм), 46:30 - 4:4. ван Римсдайк - 15 (бол., Кутюрье, Гостисбеер), 55:31 - 4:5.

Вратари: Дубник (57:58 - 58:04, 58:33 - 58:33, 58:59) - Столарз.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 39 (13+11+15) - 26 (7+11+8).

Наши: - - Проворов (30.19/2/+2).

13 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.