НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Каролину»

05:41
Теги:

«Филадельфия» на выезде обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). «Флайерз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений. При этом у «Харрикейнз» до этой игры была серия из четырех побед.

В конце первого периода голом в составе гостей отметился россиянин Иван Проворов, реализовавший большинство. Это его 5-й гол в этом сезоне.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир