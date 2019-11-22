Гол Проворова помог «Филадельфии» обыграть «Каролину»

«Филадельфия» на выезде обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). «Флайерз» прервали свою неудачную серию из четырех поражений. При этом у «Харрикейнз» до этой игры была серия из четырех побед.

В конце первого периода голом в составе гостей отметился россиянин Иван Проворов, реализовавший большинство. Это его 5-й гол в этом сезоне.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков