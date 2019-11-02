Гол Перрона принес «Сент-Луису» победу над «Коламбусом»

«Сент-Луис» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу на 8-й секунде овертайма забросил Дэвид Перрон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Томас — 2 (Бозак, Сэнфорд), 14:05 — 1:0. Дюбуа — 6 (Нюквист, Аткинсон), 19:54 — 1:1. Милано — 3 (Бьоркстранд, Харрингтон), 25:41 — 1:2. Бьоркстранд — 3 (бол., Дюбуа, Веннберг), 30:36 — 1:3. Шенн — 10 (бол., Перрон, Шворц), 32:07 — 2:3. Сундквист — 3 (Барбашев, Макичерн), 32:33 — 3:3. Перрон — 7 (бол., Пьетранджело, О`Райлли), 60:08 — 4:3.

Вратари: Биннингтон — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (8+9+9+1) — 30 (11+11+8+0).

Наши: Барбашев (13.56/0/+1) — Гавриков (21.11/1/+1).

2 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

НХЛ: регулярный чемпионат, новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей