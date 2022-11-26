Гол Панарина в матче с «Эдмонтоном» отменили из-за офсайда

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отправил шайбу в сетку ворот соперника в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Однако взятие ворот было отменено из-за положения вне игры при входе в зону.

Последний раз российский форвард забрасывал в матче «Аризоной» (3:2) 31 октября 2022 года.

Панарин в текущем сезоне сыграл за клуб из Нью-Йорка 21 матч, в котором набрал 23 (5+18) очка.