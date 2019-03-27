Гол Панарина и 26 сэйвов Бобровского принесли "Коламбусу" победу над "Айлендерс"

"Коламбус" переиграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). Это вторая подряд победа "Блю Джэкетс".

Российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин отметился голом, а его соотечественник и одноклубник Сергей Бобровский​ отразил все 26 бросков по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" - "Айлендерс" - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Голы: Дзингел - 25 (бол., Веренски, Дженнер), 5:43 - 1:0. Панарин - 26 (Аткинсон, Дюшен), 42:38 - 2:0. Бьоркстранд - 17, 51:14 - 3:0. Аткинсон - 39 (п.в., Дюшен, Джонс), 59:33 - 4:0.

Вратари: Бобровский - Грайсс (56:44 - 59:33).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 33 (7+15+11) - 26 (10+9+7).

Наши: Панарин (19.17/1/+1) - -.

27 марта. Коламбус. Nationwide Arena.