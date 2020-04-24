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Гол Панарина «Детройту» вошел в топ-50 самых красивых шайб регулярного сезона НХЛ

19:35
Артемий Панарин. Фото AFP
Артемий Панарин. Фото AFP
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Официальный Youtube-канал НХЛ опубликовал видео с лучшими голами топ-50 (места с 50-го по 41-е) сезона-2019/20. На 43-й строчке расположился российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с заброшенной шайбой в ворота «Детройта» (4:2).

В моменте с голом 28-летний Панарин получил пас в средней зоне, быстро развернулся, ускорился и виртуозно убрал защитника, и вратаря.

Встреча прошла 1 февраля. Нападающий набрал 2 (1+1) очка в этом матче.

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