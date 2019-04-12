Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Каролину", Свечников сделал дубль

"Вашингтон" выиграл у "Каролины" (4:2) в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Никлас Бэкстрем. Еще один гол в активе Александра Овечкина. В концовке матча отличился Ларс Эллер. У гостей дубль сделал Андрей Свечников.

Следующая игра пройдет 13 апреля.

НХЛ

Плей-офф

Восточная конференция

Первый раунд

"Вашингтон" - "Каролина" - 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Голы: Бэкстрем - 1 (Карлсон, Орпик), 9:58 - 1:0. Бэкстрем - 2 (бол., Кузнецов, Карлсон), 13:10 - 2:0. Овечкин - 1 (бол., Уилсон, Карлсон), 18:05 - 3:0. Свечников - 1 (Валлмарк, Хэмилтон), 45:07 - 3:1. Свечников - 2 (Валлмарк, Фольк), 47:26 - 3:2. Эллер - 1 (п.в.), 59:23 - 4:2.

Вратари: Холтби - Мразек (57:32 - 59:23).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 18 (9+4+5) - 29 (10+11+8).

Наши: Кузнецов (20.37/0/0), Овечкин (18.26/2/0), Орлов (22.18/1/0) - Свечников (13.37/3/+2).

12 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии – 1-0

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