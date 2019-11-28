Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Флориду»

«Вашингтон» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Пантерз» потерпели третье поражение кряду.

Счет в матче открыл российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин с передачи соотечественника Евгения Кузнецова. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 из 20 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Флорида» — 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Голы: Овечкин — 16 (Кузнецов), 17:57 — 1:0. Коннолли — 12 (Трочек, Яндл), 31:17 — 1:1. Паник — 2 (Зигенталер), 39:00 — 2:1. Хоффман — 10 (Барков), 39:22 — 2:2. Эллер — 6 (Врана), 45:18 — 3:2. Лейпсик — 3 (Гудас, Зигенталер), 51:59 — 4:2. Трочек — 4 (Яндл, Юбердо), 55:31 — 4:3.

Вратари: Холтби — Бобровский (58:27 — 59:11, 59:42).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 20 (7+5+8) — 40 (12+13+15).

Наши: Кузнецов (20.22/3/-1), Овечкин (20.48/5/0), Орлов (23.22/0/-1) — Дадонов (14.57/5/0).

28 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

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