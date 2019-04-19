Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Каролиной"

"Каролина" обыграла "Вашингтон" (2:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равным - 2-2.

В составе гостей гол в активе Александра Овечкина. Результативную передачу ему отдал еще один россиянин Дмитрий Орлов. Для Овечкина это 63-й гол в плей-офф за карьеру, по этому показателю он догнал форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина. Они делят 26-е место в общей таблице за историю лиге.

У хозяев шайбы забрасывали Уоррен Фегеле и Теуво Терявяйнен. Пятый матч состоится в "Вашингтоне" 21 апреля. Начало в 03.00 по московскому времени.

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1/8 финала

Четвертый матч

"Каролина" - "Вашингтон" - 2:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Счет в серии: 2-2.

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