Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Бостоном»

«Вашингтон» на выезде проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:7). «Брюинз» прервали трехматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одним голом. Голкипер Илья Самсонов после первого периода заменил Брэйдена Холтби. За 37 минут 41 секунду игрового времени он отразил 3 из 4 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Вашингтон» — 7:3 (4:0, 1:1, 2:2)

Голы: Дебраск — 9 (бол., Крейчи, Гржельчик), 5:37 — 1:0. Маршан — 19 (Пастрняк, Макэвой), 13:29 — 2:0. Бьорк — 6 (Койл), 13:56 — 3:0. Бержерон — 14 (бол., Пастрняк, Крейчи), 18:57 — 4:0. Койл — 7 (мен., Маршан), 26:55 — 5:0. Овечкин — 23 (Уилсон, Карлсон), 34:35 — 5:1. Эллер — 8 (Врана, Гудас), 55:29 — 5:2. Крейчи — 8 (п.в., Керали), 56:50 — 6:2. Хэтэуэй — 6 (Зигенталер), 57:47 — 6:3. Бержерон — 15 (п.в.), 59:32 — 7:3.

Вратари: Раск — Холтби (Самсонов, 20:00, 56:10 — 56:51, 57:54 — 59:32).

Штраф: 14 — 26.

Броски: 17 (11+2+4) — 42 (8+17+17).

Наши: — - Кузнецов (18.52/1/-3), Овечкин (24.39/8/-3), Орлов (16.21/3/-1).

24 декабря. Бостон. TD Garden.