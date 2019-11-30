Гол Орлова с передачи Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Тампой»

«Вашингтон» выиграл у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Дмитрий Орлов с передачи соотечественника Евгения Кузнецова.

Также в этой встрече Кузнецов отметился заброшенной шайбой, как и его одноклубник и соотечественник Александр Овечкин.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал три голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 31 из 35 бросков по своим воротам. Также гол на счету Михаила Сергачева.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 4:3 ОТ (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)

Голы: Пойнт — 9 (бол., Кучеров, Хедман), 18:50 — 0:1. Сергачев — 3 (Кучеров, Шаттенкирк), 24:28 — 0:2. Кузнецов — 11 (бол., Оши, Врана), 25:17 — 1:2. Киллорн — 6 (Пойнт, Кучеров), 38:48 — 1:3. Врана — 12 (Оши), 43:45 — 2:3. Овечкин — 17 (бол., Орлов, Бойд), 51:36 — 3:3. Орлов — 2 (Кузнецов, Оши), 63:03 — 4:3.

Вратари: Холтби — Василевский.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 35 (14+5+13+3) — 30 (7+14+9+0).

Наши: Кузнецов (20.06/2/0), Овечкин (20.57/7/-1), Орлов (22.50/1/+1) — Кучеров (21.37/6/+1), Сергачев (17.50/2/+1).

30 ноября. Вашингтон. Capital One Arena.

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