Гол Орлова, принесший «Вашингтону» победу над «Тампой». Видео

«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампа-Бэй» — 3:1. Победный гол на счету Дмитрия Орлова. Одним из ассистентов выступил Евгений Кузнецов.

what a rip by Orlov pic.twitter.com/0JHqbpsIJt — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) December 22, 2019

Также на счету Орлова в этой встрече результативная передача, бросок в створ и силовой прием за 21.08 на льду.

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