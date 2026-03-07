Гол Ничушкина за 14 секунд до сирены спас «Колорадо» от поражения в матче с «Далласом»

«Колорадо» за 14 секунд до финальной сирены ушел от поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

В концовке третьего периода шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин и сделал счет 4:4. Игра перешла в овертайм.

Теперь у 31-летнего россиянина 37 (13+24) очков в 52 играх этого сезона.

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